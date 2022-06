6:0 – SV Welat souverän zum Titelgewinn

Die Spielzeit in der 1. Fußball-Kreisklasse ist beendet – zumindest für die meisten Teams. Die vier Meister und damit die Teilnehmer der Aufstiegsspiele stehen damit auch fest. Der TSV Brechtorf (Sieger der Staffel A) bekommt es am 25. Juni mit dem HSV Hankensbüttel (Staffel B) zu tun, der TuS Seershausen/Ohof (Staffel D) fordert den SV Welat (Staffel C). Der hat die Meisterschaft mit einem gänzlich ungefährdeten Sieg gegen den SV Wagenhoff unter Dach und Fach gebracht.

Staffel C

SV Welat – SV Wagenhoff 6:0 (3:0). Tore: 1:0 N. Karakas (3.), 2:0 S. Nemr (14.), 3:0 M. Karakas (36.), 4:0 Bausch (54.), 5:0 I. Nemr (79./FE), 6:0 K. Nemr (88.).

„Wir haben vor dem Spiel gesagt, dass wir die Zuschauer nicht enttäuschen dürfen“, berichtete Welats Trainer Zafer Dadak, dessen Team in den vergangenen Wochen von eben diesen Zuschauern eine großartige Unterstützung erfahren habe. Und der SV zahlte zurück. „Es war eine klare Sache, wir haben das Spiel locker über die Bühne gebracht“, sagte Dadak im Hinblick auf den zu keinem Zeitpunkt gefährdeten Erfolg.

Kreisliga-Aufsteig für SV Welat möglich

Damit steht auch fest, dass sich seiner Elf die Chance auf den Kreisliga-Aufstieg bietet. Nach zwei Saisonabbrüchen aufgrund der Corona-Pandemie stellte Dadak klar: „Seershausen/Ohof sollte sich relativ warm anziehen, wir lassen uns die dritte Chane nicht entgehen.“

