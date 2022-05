Fußball-Kreisliga 7:1 in Meine – Schwülpers Staffelsieg so gut wie perfekt

Der FC Schwülper, Spitzenreiter der Fußball-Kreisliga B, hat sich beim Schlusslicht TSV Meine wenig überraschend mit 7:1 (4:0) durchgesetzt. Da der SV Triangel bei der SV Leiferde nicht über ein 2:2 hinauskam (siehe nebenstehender Bericht), hat der FC einen Spieltag vor Ende drei Punkte und 30 Tore Vorsprung auf den ersten Verfolger. Der Staffelsieg und damit die Teilnahme an der Aufstiegs-Relegation ist der Mannschaft von Marvin Homann nach menschlichem Ermessen nicht mehr zu nehmen.

FC Schwülper muss gegen TSV Meine hart für den Sieg arbeiten

Doch der Reihe nach: Die drei Punkte in Meine mussten sich die Gäste hart erarbeiten. „Meine hat in den ersten zehn Minuten ein gutes Pressing gespielt und generell kompakt gestanden. Wir sind erst Mitte der zweiten Halbzeit so wirklich ins Spiel gekommen“, sagte Homann. „Man muss Meine auf jeden Fall Respekt zollen. Unter den Voraussetzungen wären nicht wenige Mannschaften nicht angetreten“, schob der Schwülperaner Coach im Hinblick auf die schwierige Personalsituation des TSV nach.

Meines Coach Roman Huck zog ein positives Fazit: „Schwülper war die mit Abstand beste Mannschaft gegen die wir gespielt haben. Kompliment an meine Mannschaft. Wir haben echt gut angefangen und uns in der Zeit sogar die eine oder andere Halbchance erarbeitet.“

Tore: 0:1 Ellmerich (10.), 0:2 Macht (35.), 0:3, 0:4, 1:7 Schade (40., 42., 82.), 0:5 Pape (54.), 0:6 Boguschewski (54.), 1:6 Klein (62.).

