Daniel Kemmer (in rot) bereitete das 1:0 des TSV Hillerse vor, am Ende mussten sich die Hausherren aber dennoch mit 1:5 geschlagen geben.

Hillerse. Der TSV scheitert in der dritten Runde des Fußball-Bezirkspokals am Ende mit 1:5 an Landesliga-Topteam Schöningen.