Rund 350 Reiter, darunter etliche Lokalmatadore wie Henrike Habermann, hier auf Lindor van de Ixes, gehen in Barwedel an den Start.

Barwedel. Am Samstag und am Sonntag sind insgesamt 350 Reiter mit fast 700 Pferden in Barwedel zu Gast, um bei Spring- und Dressurprüfungen anzutreten.