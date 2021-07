Bereits im letzten Sommer standen sich Calberlah und Lupo in der Vorbereitung gegenüber. Damals hatten die Grün-Weißen um Nico Ahrens (li.) gegen Timo Hallmann und Co. mit 1:6 das Nachsehen.

Isenbüttel/Gravenhorst. Der MTV Isenbüttel ist am Dienstagabend gegen den Oberligisten gefordert, der SV Calberlah tritt tags darauf in Gravenhorst an.