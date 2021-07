Steffen Hannich (rechts) holte sich die Goldmedaille, Silber ging an Georg Paulmann. Zuvor hatten sich die beiden USK-Athleten auf der Laufrunde sowie am Schießstand (kleines Bild) beweisen müssen.

USK-Athleten holen Gold, Silber und Bronze in Hannover

Nach einer gefühlten Ewigkeit ging es für drei Sommerbiathleten des USK Gifhorn endlich mal wieder zu einem Wettkampf. Spartenleiter Peter Kostrewa, Steffen Hannich und Georg Paulmann starteten bei der Landesmeisterschaft in Hannover im Target-Sprint. Und auch, wenn es das Trio in seinen Läufen sehr spannend machte, durften sich letztlich alle drei über die Qualifikation für die deutschen Meisterschaften freuen. Einer landete sogar ganz oben auf dem Podium.

Der Sportplatz am Bischofsholer Damm war Schauplatz der Landesmeisterschaft. Bei einem Target-Sprint sind dreimal 400 Meter Laufen mit jeweils zwei stehenden Schießeinlagen zu absolvieren. Da jeder Schuss einzeln abgegeben wird, „ist nicht nur die Schnelligkeit, sondern auch die Treffsicherheit sehr gefragt“, erklärt USK-Pressewartin Nathalie Gerdau.

Hannich und Paulmann gingen bei den Herren an den Start. Letzterer hatte bei schwülwarmen Wetterverhältnissen während seiner letzten Schießeinlage zwei Magazinklemmer, die ihm viel Zeit kosteten. Als Fünfter, mit insgesamt drei Schießfehlern, ging Paulmann auf seine letzte Laufrunde, schaffte es in der Zeit von 5:08,61 Minuten aber noch auf den zweiten Platz. Gerade einmal 2,83 Sekunden fehlten dem USKler auf seinen Vereinskollegen, denn Hannich war es, der sich die Goldmedaille holen sollte.

Zwar verlor der 27-Jährige bei seinem letzten Schießen aufgrund von Fehlschüssen Zeit und machte sich auf Rang 4 auf die letzte Laufrunde, dank einer schnellen Schlussrunde sicherte sich Hannich aber noch hauchdünn den LM-Titel.

Kostrewa wäre eigentlich bei den Herren III (51 bis 60 Jahre) gestartet, da es in seiner Altersklasse aber eine zu geringe Beteiligung gab, wurden die Herren II (41 bis 50 Jahre) und III zusammen gewertet. Dem 59-Jährigen unterliefen im zweiten Stehendanschlag drei „Fahrkarten“, weshalb er sich mit Zeitverlust als Vierter auf die letzte Laufrunde machte. Mit 5,43 sek Vorsprung auf den Viertplatzierten gewann der Spartenleiter aber gerade noch so Bronze – und löste damit wie seine beiden Athleten das Ticket für die DM vom 3. bis 5. September in Sankt Andreasberg.

Ergebnisse im Überblick:

Herren 1:

1. Steffen Hannich 5:05,78 min

2. Georg Paulmann 5:08,61 min

Herren 2:

3. Peter Kostrewa 7:30,81 min

