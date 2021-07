Regionsmeisterschaften im Reiten: Spannend bis zum Schluss

Die Reiter der Region gingen in der Eberstadt auf Titeljagd. Im Rahmen des Jubiläumsturniers des RV Vorsfelde fand eine Pferdeleistungsschau mit Regionsmeisterschaften der Pferdesport Region (PSR) Aller-Oker statt. In 41 Prüfungen gingen zwischen Donnerstag und Sonntag 1200 Pferde mit 590 Reitern in Dressur und Springen an den Start.

Die Bedingungen am Donnerstag waren alles andere als hervorragend, die starken Regenfälle ließen Böses für die nächsten Tage erahnen. Doch das Wetter änderte sich zum Guten, und auch am Sonntag waren wieder ideale Bedingungen im Dressurviereck und im Springparcours vorhanden. Viele Besucher – jeder musste getestet, durchgeimpft oder wiedergenesen sein – kamen und genossen die wunderbare Turnieratmosphäre.

Die Regionsmeisterschaften blieben spannend bis zum Ende und schließlich standen am Sonntagnachmittag auch die Sieger und Platzierten fest. Beim Nachwuchscup siegte Paula Engelhardt auf „Be my Highness“ vom RC Querum vor Luca Hannah Krause auf „Mario“ vom RV Barwedel und Marie Engelhard auf „Gräfin Nala“ vom RC Querum.

In der Dressur Leistungsklasse 5 holte sich Nele Klör auf „Zack Plus“ von der RG Südheide den Titel vor Gloria Skibba auf „Borgia“ von der RG Solschen und Anna Sarah Jütte auf „Coscadero“ von der RV Barwedel.

In der Leistungsklasse (LK) 4 gewann Lea Malin Brackel auf „Für mich“ vom RFV Papenteich vor ihrer Vereinskameradin Lisanne Henneke auf „Se Dadiva“ und Anneke Lütkemüller auf „Heaven so sweet“ vom PJRFV Knesebeck. In der LK 1-3 holte sich Henrike Habermann auf „Degino“ von der RV Barwedel die Goldmedaille. Silber ging an Gabriele Söhn-Rux auf „Florida Comfort“ vom RFV Isenhagener Land und Bronze an Motje Martensen auf „Online Ixes“ von der RV Barwedel.

Den Nachwuchscup im Springen gewann Mia Jordan auf „Alsterlaune“ vom PJRFV Knesebeck vor Fenja Bajohr auf „Levi Star“ vom RV Pferdefreunde Müden und Victoria Hilger auf „Jay Playboy“ von der Sportförderung Löwen Classics. In der LK 5 siegte Laura Marie Laubert auf „Ashley pretty girl“ vom RV St. Georg Gifhorn vor Fabienne Zahn auf „Elice“ von RV Barwedel und Johanna Lehrmann vom RFV Helmstedt.

In der LK 4 gab es Gold für Anni Evers auf „Izmir“ vom RFV Helmstedt, Silber für Malin Zierenberg auf „Sitara“ vom RFV Isenhagener Land und Bronze für Leandra Siebert auf „Schampus“ vom RC Braunschweiger Land. In der LK 1-3 siegte am Ende Christoph Schlomm auf „Forrest“ vom RFV Cremlingen vor Helena Sandbrink auf „Quänzy“ vom RFV Päse und Björn Semrau auf „Alisha“ vom RV Vorsfelde.

