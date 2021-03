Voller Einsatz für drei Punkte? Das wird es bei den Fußballern (in Rot der VfR Wilsche-Neubokel, in Blau die FSV Adenbüttel Rethen) voraussichtlich auch erst in der kommenden Saison wieder geben, denn der NFV-Verbandsvorstand wird nächste Woche wohl die Annullierung der unterbrochenen Spielzeit beschließen.