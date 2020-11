NFV verlängert Pause für die Fußballer

Der Niedersächsische Fußballverband (NFV) hat am Montagabend verkündet, dass die Corona-bedingte Zwangspause bis zum 31. Dezember verlängert wird, um den Vereinen Planungssicherheit für den Rest des Jahres zu geben, wie es in der Mitteilung heißt. Während dieser Schritt mit Blick auf das Infektionsgeschehen wenig überraschend kommt, birgt der Nachsatz eine gewisse Brisanz.

Der NFV strebe an, den Spielbetrieb mit Beginn des neuen Jahres wieder aufzunehmen. „Von einer Winterpause im herkömmlichen Sinne können wir in dieser Saison ohnehin nicht sprechen“, wird Verbandspräsident Günther Distelrath zitiert. „Sofern es die behördliche Verfügungslage und das Wetter zulassen, wollen wir 2021 so früh wie möglich wieder starten.“

Für das Gros der Gifhorner Mannschaften hat das (noch) keine Bedeutung: Auf Kreisebene ist die Hinrunde absolviert – insofern besteht kein Anlass, früher als geplant wieder zu starten, wie der NFV-Kreis Gifhorn mitteilte. Auf Bezirksebene gibt es durch die Teilung der Staffeln ebenfalls eine Pufferzeit, ehe die Verantwortlichen des NFV-Bezirks die Nachholspiele ansetzen müssen.

Oberligist MTV Gifhorn hat derweil beim derzeitigen Modus noch beträchtliche 19 Ligaspiele zu absolvieren. „So früh wie möglich“ könnte für die Schwarz-Gelben bedeuten, dass „wir eben am 2. Januar anfangen müssen“, so MTV-Trainer Michael Spies. Ob dann im Januar oder Februar überhaupt gespielt werden kann, ist offen – entsprechende Planungen sind trotzdem nötig. Oder mit anderen Worten: Der MTV hat nun vielleicht Planungssicherheit für 2020 gewonnen – die Unsicherheit für 2021 hat aber wohl eher zugenommen.