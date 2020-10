Das Punktekonto des MTV Isenbüttel bleibt leer: Beim BSC Acosta kassierte die Mannschaft von Trainer Rouven Lütke eine 0:2 (0:0)-Niederlage und ziert damit weiterhin das Ende der Tabelle der Fußball-Landesliga. Lütke kann „heute Nacht aber trotzdem ruhig schlafen“.

Der Grund dafür: „Die Mannschaft hat alles rausgehauen, ich kann ihr keinen Vorwurf machen. Am Ende hatte Acosta einfach das Quäntchen Spielglück auf seiner Seite“, urteilt der MTV-Coach. Denn gerade, als seine Mannschaft nach der Pause Oberwasser bekam, setzte es den Nackenschlag für Isenbüttel: Eine Ecke landete bei Paul Erik Heine am zweiten Pfosten – und von dort aus wanderte der Ball ins Tor (52.). „Eine schöne Variante“, gibt Lütke zu, „aber eigentlich waren wir nach der Pause am kommen, physisch besser. Wir waren näher an der Führung dran.“

Stattdessen kam es knapp zehn Minuten später noch dicker, als Alexander Zabel einen Ball aus 20 Metern satt traf und wuchtig unter die Latte knallte – MTV-Keeper Sören Rang hatte keine Chance den Treffer zu vermeiden. „Bei uns gehen solche Schüsse im Moment 30, 40 Zentimeter vorbei – der saß wiederum perfekt“, so Lütke.

Seine Mannschaft hielt zwar weiter gut dagegen, konnte die Partie aber nicht mehr drehen. „Es war ohnehin ein Kampfspiel, in dem beide Seiten nur mit langen Bällen agieren konnten“, beschreibt er die Begegnung. „Wer auf diesem Untergrund Tikki-Takka probiert hätte, wäre untergegangen.“

MTV: Rang – Meinecke, Recklies, Amin, Linde, Wiesner, Homann, Stender (69. Keil), Bartsch, Helms, D. Gökkus (56. Schreiner).

Tore: 1:0 Heine (52.), 2:0 Zabel (63.). Gelb-Rot: Meinecke (87./Isenbüttel).