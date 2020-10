Die B-Junioren der JSG Isenbüttel-Gifhorn haben in der Fußball-Bezirksliga im vierten Saisonspiel die vierte Niederlage hinnehmen müssen. Gegen die JSG Helmstedt leistete sich die Mannschaft von Trainer Daniel Kohrs nach einer Führung zu viele Fehler und verlor mit 1:6 (1:1).

Jannik Heuneke war es, der die Gastgeber in Spielminute 20 jubeln ließ. Er traf per Fernschuss zum 1:0. „Wir hatten den Gegner in den ersten 30 Minuten komplett im Griff und gehen zurecht in Führung“, analysierte Coach Daniel Kohrs. Durch eine „Slapstick-Aktion“, bei der sich Innen- und Linksverteidiger der Gastgeber gegenseitig zu Fall brachten, lief Helmstedts Robin Schilken allein auf des Gegners Tor zu und markierte das 1:1.

Nach dem Seitenwechsel sorgten weitere Fehler aufseiten der Gastgeber für die nächsten Gegentreffer. „Dass nach dem vierten vermeidbaren Gegentor irgendwann die Köpfe runtergehen, ist nur menschlich“, seufzte Kohrs. „Am Ende steht eine klare Niederlage gegen einen Gegner, der insgesamt einfach deutlich weniger Fehler angeboten hat als wir.“

Tore: 1:0 Heuneke (20.), 1:1 Schilken (37.), 1:2 Deuse (47.), 1:3, 1:4 Diefenbach (51., 62.), 1:5 Amar (69.), 1:6 Bewersdorff (77.).