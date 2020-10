Tea Lukic bei internationalem Turnier im Endspiel

Starker Auftritt der frisch gebackenen deutschen U16-Meisterin Tea Lukic vom TC Grün-Weiß Gifhorn! Bei den International Tennisbase Hannover Open, einem Grade-3-Turnier im Rahmen der ITF World Tennis Tour Juniors in Hannover, zog Lukic ins Finale ein. Das Duell mit ihrer Landsfrau Julia Middendorf (TV Visbek) musste dann jedoch wegen eines Covid-19-Falles abgesagt werden.

Mit einem deutlichen Zweisatzsieg (6:4, 6:1) gegen die Französin Jade Psonka startete die mit einer Wildcard für das Hauptfeld zugelassene Grün-Weiß-Spielerin in das Turnier. In der zweiten Runde gegen Josy Daems (TV Sparta 87 Nordhorn) gewann Lukic souverän mit 6:0, 6:4 und zog in die Runde der letzten Acht ein. Dort sollte mit Nastasja Schunk vom BASF Ludwigshafen die topgesetzte Spielerin warten. Schunk trat zu dieser Partie allerdings nicht an. Sie hatte noch die Chance, in das Hauptfeld des Junior Grand Slams der French Open reinzurutschen und musste aufgrund der strengen Quarantäne-Vorgaben in Paris schnell in den Flieger steigen.

Im Halbfinale ging es am Freitag gegen die Dänin Johanne Christine Svendsen. Die an der verletzten Schulter dick bandagierte Lukic biss sich durch diese umkämpfte Partie – 7:6, 6:3. Im Endspiel sollte es dann am vergangenen Samstag gegen Julia Middendorf, die Nummer 3 der Setzliste, gehen.

Doch aus Sicherheitsgründen aufgrund eines Covid-19-Falls im weiteren Umfeld des ITF Grade-3-Turniers wurden am Samstag alle Finalspiele abgesagt. Eine Spielerin, die bereits Anfang der Woche abgereist ist, wurde Ende der Woche positiv getestet. „Als Vorsichtsmaßnahme haben wir uns schweren Herzens entschlossen, die Finalspiele komplett abzusagen“, erklärte Beate Lonnemann, die Vizepräsidentin Leistungssport und Ausbildung des gastgebenden Tennisverbandes Niedersachsen-Bremen (TNB).

Auch in der Doppelkonkurrenz lief es für Lukic an der Seite von Joelle Lilly Sophie Steur (Tennispark Versmold) gut. In seiner Auftaktbegegnung setzte sich das Duo mit 7:5, 6:3 gegen Rebecca Munk Mortensen/Johanne Christine Svendsen (Dänemark) durch. Im Viertelfinale gewannen Lukic und Steur gegen Julia Middendorf (TV Visbek)/Laura Isabel Putz (TV Aschheim), das an Nummer 2 gesetzte Doppel, nach einem Satzrückstand noch im Match-Tiebreak mit 3:6, 6:3, 10:7 und standen im Halbfinale.

Dort traten die beiden am Donnerstag gegen Zusanna Kubacha (Polen)/Eva Shaw (Großbritannien), das an Position 3 gesetzte Duo, nicht an. Aufgrund besagter Schulterprobleme zogen Lukic und Steur zurück, damit sich die Gifhornerin für die verbleibenden Matches im Einzelwettbewerb schonen konnte.

Ihre 13-jährige Klubkollegin Mailina Nedderhut machte ihre ersten Erfahrungen bei solch einem internationalen Turnier. Die Grün-Weiß-Spielerin war mit einer Wildcard für die Qualifikation zugelassen worden. Nedderhut musste sich in ihrem Auftaktmatch Maya Drozd (TC Großhesselohe) mit 3:6, 2:6 geschlagen geben.