Drangmeister dreht im Derby auf: SSV siegt 5:1 in Isenbüttel

Es war wie beim 1:6 im Vorjahr: Der SSV Kästorf ist in der Fußball-Landesliga einfach eine Nummer zu groß für den MTV Isenbüttel. Die Hehlenrieder mussten sich den Rot-Weißen im Derby auf eigenem Platz mit 1:5 (1:1) geschlagen geben, obwohl Torjäger Petrus Amin sie nach einer halben Stunde mit 1:0 in Führung gebracht hatte.

Zugegeben: Als „Piet“ Amin mit dem Kopf zur Stelle war, sah zum einen SSV-Keeper Maverick Mann nicht gut aus. Und zum anderen fiel der Isenbütteler Führungstreffer wie aus dem Nichts. Die Kästorfer hatten von Beginn an das Heft des Handelns in die Hand genommen, waren fußballerisch klar besser, agierten ballsicher, aber lange Zeit eben nicht zielstrebig genug.

Positiv aus Sicht der Gäste: Selbst der überraschende Rückstand brachte sie nicht aus der Ruhe. Und in der Nachspielzeit belohnte Neuzugang Jannes Drangmeister die Kästorfer mit dem Ausgleich, als er einen Freistoß aus 16 Metern flach ins Torwarteck schoss – dabei machte MTV-Schlussmann Sören Rang wahrlich keine gute Figur.

Keine Frage, der Ausgleich praktisch mit dem Pausenpfiff tat dem SSV gut, der hochkonzentriert aus der Kabine kam, durch Drangmeister (49.) und Dimitrios Tsampasis (51.) zwei gute Chancen zum 2:1 jedoch zunächst noch ausließ. In der 54. Minute durften die Kästorfer dann aber jubeln: Drangmeisters Kopfball klatschte nach einer Ecke an den Pfosten, Noah Mamalitsidis staubte ab. Und auch der dritte SSV-Treffer fiel nach einer Standardsituation: Einen Eckstoß von Lennart Kayser köpfte Drangmeister völlig ungehindert zum 3:1 (67.) in die Maschen.

Von Isenbüttel war offensiv weiterhin so gut wie gar nichts zu sehen – bis zur 72. Minute: Einen Meinecke-Freistoß verlängerte Fabian Linde in „Uwe-Seeler-Manier“ mit dem Hinterkopf – Pfosten! Es war eine der wenigen Szenen, in denen das Derby noch einmal hätte spannend werden, vielleicht sogar noch hätte kippen können. Auch wenn das auf keinen Fall verdient gewesen wäre. Auf der Gegenseite hatten die Kästorfer ihren Torhunger längst nicht gestillt: Drangmeister schnürte seinen Dreierpack, legte das 5:1 mustergültig für Mamalitsidis auf und war somit an allen SSV-Treffern beteiligt.

MTV: Rang – Bartsch, Meinecke, Linde, Knoblich – Sediq (46. Homann), Raguse (67. Keil), Wiesner, Schreiner, Helms (81. D. Gökkus) – Amin.

SSV: Mann – M. Saikowski, Palella, Gerlof, Agirman (85. M. Thaqi) – Tsampasis, Hasardjan (69. A. Thaqi) – Hajdaraj, Demirci (64. Kayser), Mamalitsidis – Drangmeister.

Tore: 1:0 Amin (30.), 1:1, 1:3, 1:4 Drangmeister (45.+1, 67., 75.), 1:2, 1:5 Mamalitsidis (54., 80.).