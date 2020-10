SV Gifhorn wendet Auftaktniederlage per Elfmeter ab

Da war gleich einiges geboten am ersten Spieltag der Fußball-Bezirksliga 1 B! Im Duell zwischen den beiden hoch gehandelten Teams des WSV Wendschott und der SV Gifhorn gab es keinen Sieger, der TSV Vordorf setzte sich beim ebenfalls stark eingeschätzten FC Türk Gücü Helmstedt durch, und dem FC Brome gelang trotz 50-minütiger Unterzahl ein wichtiger Auftaktsieg in Lauingen.

WSV Wendschott – SV Gifhorn 2:2 (2:0). Tore: 1:0, 2:0 Bewernick (12., 25.), 2:1 Eigentor Spanu (46.), 2:2 Rudt (90.+3/FE).

Ein Eigentor, ein Elfmeter in der Nachspielzeit – „wenn man das sieht, könnte man glauben, es sei ein glückliches Unentschieden gewesen. Über die kompletten 90 Minuten denke ich aber, dass es ein gerechtes Ergebnis ist“, urteilte Gifhorns Spielertrainer Tino Gewinner. Der WSV habe in der ersten Halbzeit mehr vom Spiel gehabt – auch, weil seine Mannschaft nach der frühen verletzungsbedingten Auswechslung von Stefan Schulz (10. Minute) die Ordnung verlor und die Gastgeber mit etlichen Fehlpässen einlud. Wendschott nutzte diese Phase zur 2:0-Pausenführung. „Das Eigentor unmittelbar nach Wiederbeginn hat uns dann aber beflügelt. Wir waren in der zweiten Halbzeit deutlich besser“, sagte Gewinner. Dennoch musste sich die SVG bis zur letzten Aktion des Spiels gedulden, um noch zum Ausgleich zu kommen. Nach einem Foul an Mohammed Nemr verwandelte Wayne Rudt den Elfmeter.

FC Türk Gücü Helmstedt – TSV Vordorf 0:2 (0:2). Tore: 0:1 Liebich (4.), 0:2 Scheil (42./FE).

„Wir haben gut verteidigt, mit viel Leidenschaft“, konstatierte TSV-Coach Heinz-Günter Scheil, dessen Elf gleich mit dem ersten Angriff in Führung ging – Fabian Liebich traf im zweiten Versuch zum frühen 1:0. Drei Minuten vor der Pause legte Dominik Scheil vom Elfmeterpunkt aus nach – der TSV war auf Erfolgskurs. „Wir wussten, dass die Helmstedter viel über die Flügel kommen und haben wirklich gut gegengehalten. Türk Gücü hatte zwar mehr Spielanteile, aber wir hatten die besseren Chancen. Deswegen war unser Sieg auch verdient“, befand „Scheilo“. Seine Elf verpasste es im zweiten Durchgang sogar, das Ergebnis weiter auszubauen und frühzeitig für klare Verhältnisse zu sorgen. Helmstedts Coach Göksah Beser sprach derweil von einem „total nervösen“ Auftritt seiner Mannen. „Lediglich drei, vier Spieler haben heute Normalform erreicht.“

SV Lauingen Bornum – FC Brome 1:2 (1:2). Tore: 1:0 Mittendorf (3.), 1:1 Keller (25.), 1:2 Natale (38.). Rote Karte: Traue (Brome/42.).

Trotz rund 50-minütiger Unterzahl entführte der FC drei Punkte aus Lauingen. Nach dem frühen Rückstand hatten die Gäste einige Male Glück, dass sie kein weiteres Gegentor kassierten – mal rettete der Pfosten, mal Keeper Tim Schulze. Mit dem Ausgleich, begünstigt durch einen Bock des SV-Torwarts, wurde Brome dann stärker und fuhr immer wieder brandgefährliche Konter. Einen davon verwertete Francesco Natale sehenswert zum 2:1. In Halbzeit 2 verteidigte der FC zu zehnt die Führung dann leidenschaftlich bis zum Schluss.