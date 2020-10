Das Abenteuer Landesliga – es beginnt für die Fußballer des SV GW Calberlah! Am Sonntag gastiert die Elf von Trainer Stefan Timpe beim SV Reislingen/Neuhaus (14.30 Uhr). Es ist ein Gegner zum Auftakt, an den die Calberlah keine guten Erinnerungen haben…

„Mit Reislingen/Neuhaus verbinde ich vor allem unser Testspiel Anfang des Jahres – da wurden wir mit 0:6 verhauen“, erklärt Timpe – entsprechend war er wenig erfreut darüber, dass genau dieser Gegner zum Start in die Landesliga wartet. Bei jener Testspiel-Klatsche war noch José Salguero Trainer der Reislinger – und das Markenzeichen des Teams war gnadenloses Pressing gepaart mit effektivem Umschaltspiel. Im Sommer hat aber Tahar Gritli übernommen, ein Trainer, „der bei seinen Stationen viel Erfahrung gesammelt hat“, meint Timpe. Somit ist aber auch noch offen, was genau auf die Calberlaher wartet.

Allerdings gilt es beim Aufsteiger zunächst auch, auf sich zu schauen – und die Lehren aus dem Bezirkspokal zu verinnerlichen. „Entweder wir haben guten Fußball gespielt oder erfolgreichen. Das wollen wir jetzt vereinen“, erklärt der SVC-Trainer. Besonders die Duelle mit Isenbüttel (3:3 nach 3:1-Führung, 1:2) haben Aufschlüsse darüber geliefert, was Timpe und seine Mannschaft erwartet. „Wir dürfen uns keine Fehler oder, genauer gesagt, Unkonzentriertheiten erlauben, weil sie in der Landesliga bestraft werden“, so Timpe. „Wenn du in der Landesliga mit 3:1 führst, musst du das Spiel auch gewinnen.“

Allerdings dürfen sich die Calberlah in dieser sehr kurzen Saison nur wenig Zeit zum Lernen lassen. „Das wird schon brutal“, blickt Timpe auf die nur 18 Spiele. Doch für ihn ist die knappe Spielzeit mit Blick auf den Abstiegskampf nicht unbedingt ein Nachteil: „Die etablierten Landesligisten sind gegen uns zum Siegen verdammt. Sie haben den Druck, gegen den Aufsteiger gewinnen zu müssen“, erklärt der Trainer. „Wir können befreit aufspielen.“

Schließlich ist für Calberlah kein Muss, unbedingt die Klasse zu halten. „Wir haben einen Umbruch eingeleitet, der noch nicht beendet ist“, bringt es Timpe auf den Punkt. Der Aufstieg war letztes Jahr eigentlich eher ein verfrühtes Ergebnis eines noch nicht abgeschlossenen Prozesses. Die Saison in der Landesliga sei eine großartige Chance zum Lernen – und wenn schnell gelernt wird, bleibt es eben nicht nur bei einer Spielzeit.