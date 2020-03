Generalsabsage: Kein Fußball bis 23. März

Am Donnerstag haben es die Landesverbände von Handball und Hockey vorgemacht, am Freitag zog der Fußball nach: Der Niedersächsische Fußballverband (NFV) hat alle Spiele bis einschließlich 23. März abgesagt. Das gilt für sämtliche Pflichtspiele, aber auch Freundschaftsspiele aller Altersklassen. Wie es danach weitergeht, ist offen. Da aber beispielsweise die Stadt Wolfsburg bereits beschlossen hat, alle städtischen Sportanlagen bis zum 19. April zu schließen ist davon auszugehen, dass die Pause noch länger dauern wird.

Die Erklärung des NFV

„Die sehr dynamische und kurzfristige Lageentwicklung bei der Verbreitung des Corona-Virus hat zu einer Neubewertung in Bezug auf die derzeitige Durchführung des Fußballspielbetriebes im Verantwortungsbereich des NFV geführt“, äußert sich NFV-Präsident Günter Distelrath in einer Mitteilung. „Um den bisher veröffentlichten behördlichen Anordnungen und der gesamtgesellschaftlichen Verantwortung gerecht zu werden, haben wir uns zu diesem Schritt entschieden.“ Mit der Aussetzung des Spielbetriebes wolle der NFV helfen, die Verbreitung des Virus einzudämmen. Distelrath: „Es geht um Risikominimierung und den Schutz der Menschen in Niedersachsen.“

In der Pressemitteilung empfiehlt der NFV zudem seinen Vereinen, den Trainingsbetrieb einzustellen. Distelrath: „Letztlich obliegt die Entscheidung den Vereinsverantwortlichen, doch ein jeder sollte seinen Beitrag dazu leisten, die Verbreitungsgeschwindigkeit des Coronavirus zu verlangsamen und so mögliche Ansteckungsketten zu verhindern.“

Wie es nach dem 23. März weitergeht, wird in der nächsten Woche nach aktuellem Stand der Lage entschieden. „In den kommenden Wochen wird der NFV die Entwicklungen intensiv beobachten und sorgfältig prüfen, inwieweit eine Wiederaufnahme des Spielbetriebes in Einklang mit den Empfehlungen beziehungsweise Vorgaben der maßgeblichen Behörden möglich ist“, heißt es in der Pressemitteilung, die der Verband veröffentlicht hat.

Die Reaktionen aus Gifhorn

Die Maßnahme ist zwar tiefgreifend, stößt aber insgesamt auf Zustimmung bei den Fußballern aus dem Kreisgebiet. „Die Absage ist die einzig richtige und vernünftige Entscheidung“, betont beispielsweise Ralf Thomas, Vorsitzender des NFV-Kreises Gifhorn. Auch bei den Vereinsvertretern trifft der NFV-Entschluss auf Verständnis.

„Die Entscheidung ist nachvollziehbar und mit Sicherheit richtig. Man darf da kein Risiko eingehen. Die Gesundheit ist hier das Wichtigste“, erklärte Michael Spies, Trainer des Fußball-Oberligisten MTV Gifhorn, als er von der Entscheidung des NFV durch unsere Zeitung erfuhr. „Bei uns sind zwar schon viele Spiele ausgefallen. Aber wir haben nichts davon, wenn es nun noch mehrere Kranke gibt und ganze Mannschaften unter Quarantäne gestellt werden müssen“, meint Spies.

Gespielt wird nicht – doch wie sieht es mit Training bei den Schwarz-Gelben aus? „Ich denke, wir geben den Jungs jetzt erst einmal ein paar Tage frei und sehen dann weiter“, macht der MTV-Coach deutlich, der das Training für Freitagabend absagte. Wann die Gifhorner ihre nächste Einheit absolvieren werden, ist noch unklar.

Ähnlich sieht die Gemengelage auch beim Landesligisten SSV Kästorf aus: „Wenn wir nicht spielen dürfen, ist ja auch der Trainingsbetrieb zu riskant und unsinnig“, führt Georgios Palanis aus. „Wer will das verantworten?“ In dem Zuge hofft der SSV-Trainer darauf, dass es möglichst rasch Klarheit gibt, wie lange der Spielbetrieb unterbrochen ist. „Wenn wir am 29. März wieder spielen sollten, müssten wir davor ja auch trainieren ­– allein schon wegen des Verletzungsrisikos...“

Allerdings geht der SSV-Coach angesichts der möglichen Pause bis 19. April ohnehin nicht davon aus, dass der Spielbetrieb wieder aufgenommen wird. „Ich glaube nicht mehr, dass die Saison zu Ende gespielt werden kann“, meint er. Für ihn und seine Mannschaft – die durch Nachholspiele die Tabellenführung übernehmen könnte ­– wird vor allem die Titelfrage spannend: Was entscheidet der NFV, wie im Falle eines Saisonabbruchs zu werten ist?

So kritisch ist die Situation beim Ligarivalen MTV Isenbüttel, der im Mittelfeld der Tabelle steht, zum Glück nicht. Doch auch bei den Hehlenriedern ist klar: „Der Trainingsbetrieb ruht bis zum 23. März“, erklärt Fußballspartenvorstand Rufat Kalmis. Auch Kreisligist FC Schwülper erklärte, dass der Verein – so, wie hoffentlich alle anderen Teams auch – aus Sicherheitsgründen bis nach Ostern kein Training mehr abhalten wird. Der Ball, er ruht in ganz Gifhorn.