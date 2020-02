Kreisliga: Die Favoritenrolle will keiner haben

Der Ball rollt endlich wieder, am Wochenende startet die Fußball-Kreisliga offiziell in die zweite Saisonhälfte. Bisher konnte sich kein Team nach oben absetzen, es geht eng zu. Doch wen sehen die Kreisligisten am Ende der Saison vorne? Vor dem Rückrundenauftakt gaben die Trainer und Co-Trainer...