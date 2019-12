Hohe Heim-Hürde: Bei GW sind zwei Sieger unter sich

Heimpremiere für den TC Grün-Weiß in der Tennis-Nordliga der Frauen: Die Gifhornerinnen haben am Samstag von 15 Uhr an in der Halle an der Bleiche den SV Blankenese zu Gast – und stehen damit vor einer hohen Hürde. Denn die Gäste aus dem Hamburger Stadtteil sind – ebenso wie die GW-Frauen – mit...