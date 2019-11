Das Hallenturnier für die gute Sache

In genau einem Monat ist es soweit, dann steigt in der Mühlenstadt der 5. Cup der Besten (Freitag, 27. Dezember). Und wer beim Hallenspektakel im Sportzentrum Süd dabei sein möchte, der kann sich am Freitag seinen Platz auf der Tribüne sichern. Die Vorverkaufsstelle bei regios24 im Steinweg 66 in Gifhorn hat von 9 Uhr an geöffnet.

Wie schon bei den bisherigen Auflagen, ist das Turnier, das von unserer Zeitung präsentiert wird, auch in diesem Jahr wieder der guten Sache verschrieben: Sämtliche Erlöse kommen zwölf Projekten zugute, die von den teilnehmenden Mannschaften bestimmt werden. Im vergangenen Jahr wurde so eine Spendensumme von 8400 Euro erspielt, die in diesem Jahr noch übertroffen werden soll.

Apropos teilnehmende Mannschaft: Beim Turnier werden wieder die besten Teams aus dem Kreis versammelt sein. Neben dem Oberligisten MTV Gifhorn und den Landesligisten SSV Kästorf und MTV Isenbüttel sind die Bezirksligisten SV GW Calberlah, SV Gifhorn, TSV Hillerse, TuS Neudorf-Platendorf, TSV Vordorf, FSV Adenbüttel Rethen, VfR Wilsche-Neubokel und MTV Gamsen vertreten. Außerdem mischt noch die SV Meinersen aus der Kreisliga mit.