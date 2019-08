Hillerse hofft auf eine Wiederholung des Liga-Erfolgs

Es ist ein schnelles Wiedersehen: Gerade einmal zehn Tage ist es her, dass sich der TSV Hillerse und der TSV Vordorf in der Fußball-Bezirksliga begegneten – nun kommt es in der zweiten Runde des Bezirkspokals an gleicher Stelle zum erneuten Kräftemessen. Die Vordorfer treten am Mittwoch von...