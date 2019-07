FSV-Coach Horst: Vorfreude auf Premiere und Gegner

Das letzte Pflichtspiel-Duell beider Teams, es war ein Spektakel: Am letzten Spieltag der Fußball-Bezirksliga-Saison 2016/2017 setzte sich der SSV Kästorf mit 5:4 bei der FSV Adenbüttel Rethen durch und stieg dadurch in die Landesliga auf. Jetzt, am kommenden Sonntag um 15 Uhr, steht in Adenbüttel...