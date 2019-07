Rühen selbstbewusst: Die Top 4 sind das Ziel

Der SV BW Rühen will an den Erfolg der vergangenen Spielzeit anknüpfen.

Rühen. Fußball: Die Blau-Weißen gehen selbstbewusst und mit neuem Trainer in ihre zweite Kreisliga-Spielzeit.

Ohne große Probleme fand sich der SV BW Rühen in der Fußball-Kreisliga zurecht und landete in der ersten Saison nach dem Aufstieg auf einem guten vierten Platz. Natürlich soll nun an diese erfolgreiche Spielzeit angeknüpft werden.

Mit Marvin Mühe (A-Jugend SSV Vorsfelde) und Kevin Fries (ESV Wolfsburg) holten sich die Blau-Weißen zwei neue Spieler – die größte Veränderung gab es allerdings auf der Trainerbank. Dort sitzt nun nämlich Matthias Weiß, der René Boße beerbt. Boße ist in Rühen eigentlich Abteilungsleiter, fungierte in der Rückrunde der abgelaufenen Spielzeit allerdings auch als Übungsleiter, nachdem sich der Verein von André Thiele getrennt hatte.

Die Ziele für die neue Saison werden beim SV ziemlich hoch gesteckt. „Wir wollen unter die ersten Vier und unsere Leistung der letzten Saison bestätigen“, erklärt Boße, der das indes nicht als Limit für sein Team erachtet. „Mit unserem neuen Trainer könnte vielleicht noch mehr drin sein.“

Allerdings bekommt es Rühen im Kampf um die vorderen Plätze mit starken Gegnern zu tun. Als größte Konkurrenten sieht Boße den Vizemeister VfL Germania Ummern, Kreispokalsieger VfL Knesebeck und den FC Schwülper.