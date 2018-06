Lukic siegt zum Start der „Deutschen“

Gifhorn. Zwei Tennis-Talente vom TC Grün-Weiß Gifhorn absolvierten gestern ihr Auftaktmatch bei den deutschen Jugend-Meisterschaften in Ludwigshafen (Rheinland-Pfalz). Tea Lukic und Mia-Sophie Müller schlugen beide in der U14-Konkurrenz auf – in die nächste Runde schaffte es Lukic. ...