Vorgeschmack auf das Pokalfinale

Mit dem 1:0-Erfolg beim einzig verbliebenen Titelkonkurrenten TSV Hillerse II machte die Zweite des MTV Gifhorn am Mittwoch Meisterschaft und Aufstieg eigentlich schon perfekt. Nun will Hillerse in Müden zumindest Platz 2 verteidigen, der TuS Neudorf-Platendorf II könnte derweil für die...