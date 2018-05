Klassenerhalt ist so gut wie fix

Foto: regios24/Jens Semmer

Luca Ehresmann kam in der 27. Minute für den verletzten Felix Schrader und erzielte, nachdem ihn Trainer Willi Feer in den Sturm beordert hatte, den 2:1-Siegtreffer für Hillerse in Lehndorf. Foto: regios24/Jens Semmer