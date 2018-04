Ende fordert Sieg gegen das Schlusslicht

Gifhorn. Es geht weiterhin Schlag auf Schlag in der Fußball-Bezirksliga: Am morgigen Tag der Arbeit steht gleich für fünf der Gifhorner Teams die zweite Begegnung innerhalb von drei Tagen an. Die vermeintlich einfachste Aufgabe hat dabei der MTV Gamsen vor der Brust: Der Ligazweite empfängt um 15...