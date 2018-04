2:5 – das Hinspiel „ist Motivation genug“

Punkt für Punkt sammelt der TSV Hillerse zurzeit und nähert sich so in „Eichhörnchen-Manier“ dem Klassenerhalt in der Fußball-Landesliga an. Seit nunmehr fünf Spielen sind die Mannen von Trainer Willi Feer ungeschlagen, haben dabei aber eben auch nur einen Sieg eingefahren. Nun folgt am Sonntag (15...