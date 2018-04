Wiedergutmachung im Derby

Derbyzeit in Isenbüttel: Der Fußball-Bezirksligist MTV Isenbüttel empfängt am heutigen Mittwoch (18.30 Uhr) den SV Calberlah zu einem Nachholspiel. Dabei werden beide nicht gerade selbstbewusst in die Partie gehen, es gab nämlich empfindliche Pleiten am Wochenende. ...