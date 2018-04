Punktverluste mit dem Schlusspfiff

Die Gäste vom Blumenthaler SV bejubelten an der Eckfahne noch ihren Treffer, da ertönte der Schlusspfiff. Mit der letzten Aktion des Spiels, in der 6. Minute der Nachspielzeit, kassierte der MTV Gifhorn in der A-Jugend-Regionalliga das Gegentor zum 2:2-Endstand. ...