Braunschweig. Volker Mudrows Drittliga-Team ist gewarnt vor Gegner Leipzig – reist am Sonntag aber optimistisch an.

Den Europameisterschafts-Endspurt der deutschen Handballer am Sonntag werden deren Drittliga-Kollegen des MTV Braunschweig nicht so richtig mitbekommen. Denn sie sind am Nachmittag selbst gefordert, wollen bei der Zweitvertretung des SC DHfK Leipzig II ihren Aufstiegsrundenanspruch untermauern.