Braunschweig. Marvin Fricke blieb den Freien Turnern trotz sportlicher Talfahrt immer treu und hofft nun, dass es nicht noch weiter bergab geht.

In diesem Jahr feiern die Fußballer der Freien Turner Braunschweig ein ganz besonderes Jubiläum: Vor zehn Jahren spielte der Verein aus Braunschweig erstmals und einzig in ihrer Vereinshistorie im DFB-Pokal. Vor 9067 Zuschauern war Bundesligist 1. FC Köln zu Gast im Eintracht-Stadion. Für die Turner ackerte Marvin Fricke schon damals 90 Minuten in der Innenverteidigung. 10 Jahre später macht er das immer noch – mittlerweile allerdings im Abstiegskampf der Landesliga.