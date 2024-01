Braunschweig. Das Erstliga-Farmteam lässt sich beim 83:95 in Hälfte zwei von Westerstede überrennen – obwohl erstmals alle Doppellizenzler mitwirken.

Gerade wenn Braunschweigs Basketball-Fans besonders erwartungsfroh in die Halle kommen, kann das junge Regionalliga-Team der SG Braunschweig meist nicht liefern. Das war schon bei den Heimniederlagen in den Derbys gegen Göttingen (86:116) und Wolfenbüttel (75:81) so und nun am Sonntag gegen Tabellennachbar TSG Westerstede. Beim 83:95 (48:46) war die Mannschaft von Trainer Benjamin Travnizek am Ende deutlicher unterlegen, als es das Ergebnis vermuten lässt.