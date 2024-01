Braunschweig. Lehndorfs Trainer Garrit Klaproth bleibt nach einer ernüchternden Hinrunde realistisch. Mit seinen Fußballern hat er eine Wette laufen.

Nachdem Fußball-Landesligist Lehndorfer TSV in der vergangenen Saison als Aufsteiger recht souverän den Klassenerhalt gefeiert hat, droht in dieser Saison der Abstieg. Mit zwei Punkten steht der LTSV auf dem letzten Platz, mittendrin schmiss der Trainer hin. Vor knapp zwei Monaten übernahm Garrit Klaproth die Verantwortung beim Tabellenletzten. In der Winterpause findet er im Interview deutliche Worte.