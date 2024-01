Braunschweig. Nach der erfolgreichen Hinrunde starten Braunschweigs Drittliga-Handballer wieder - eine Identifikationsfigur träumt vom Aufstieg.

Der Sieg für den MTV Braunschweig war am Ende deutlich. Zehn Tore mehr erzielten Braunschweigs Drittliga-Handballer als ihr Gegner von Hannover-Burgwedel, der eine Klasse tiefer in der Oberliga antritt. Eine klare Sache, und doch waren sie beim MTV nicht ganz zufrieden mit ihrem einzigen echten Test vor dem Beginn der Rückrunde in der 3. Liga.