Braunschweig. Hallenhockey-Regionalligist MTV Braunschweig liegt knapp hinterm Aufstiegsplatz. Der Coach verrät, warum er trotzdem nach unten blickt.

Beim Blick auf die Tabelle der Hallenhockey-Regionalliga kann man einer Täuschung unterliegen. Als Tabellenfünfter, so könnte man zunächst meinen, dümpeln die Damen des MTV Braunschweig, trotz des 6:2-Auswärtssieges am Sonntag gegen den Bremer HC II, im grauen Mittelfeld der Tabelle. Sieht man indes genauer hin, wird klar, dass die Braunschweigerinnen nur ganz knapp hinter dem einzigen Aufstiegsplatz stehen. Der Grund: Harvestehuder THC II, Club an der Alster II und UHC Hamburg II, die auf den Plätzen eins bis drei liegen, dürfen als Bundesliga-Reserven nicht aufsteigen. Vor dem MTV liegt im Aufstiegsrennen also nur der 1. Kieler HTC – mit gerade einmal zwei Pünktchen Vorsprung.