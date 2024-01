Hamburg. Der BTHC schießt sich in der letzten Minute im Duell gegen Rissen wieder an die Tabellenspitze der 2. Hallen-Bundesliga

Als Carsten Alisch, Trainer des Hallenhockey-Zweitligisten Braunschweiger THC, am späten Sonntagabend aus der Halle in das stürmische Hamburger Wetter kam, musste er seine Gedanken erst einmal sortieren. Kurz zuvor hatte seine Mannschaft in der letzten Minute noch den Ausgleich in einer spektakulären Partie beim THK Rissen erzielt. Am Ende stand ein 6:6 (2:2) auf der Anzeigetafel, mit dem sich der BTHC zum Hinrunden-Meister krönt.