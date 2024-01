Braunschweig. Der Tabellenführer aus Braunschweig will sich von den defensivstarken Hamburgern auf seiner Aufstiegsmission nicht stoppen lassen.

Sie sind die Gejagten – und wollen im ersten Spiel des neuen Jahres ihren Vorsprung auf die Konkurrenz in der 2. Hallenhockey-Bundesliga Nord direkt ausbauen: Die Hockey-Herren des BTHC reisen am Sonntag in den Westen Hamburgs, wo mit dem THK Rissen allerdings der Tabellenzweite darauf lauert, den Spitzenreiter aus Braunschweig vom Platz an der Sonne zu verdrängen. Die Mannschaft vom Bürgerpark, die im Winter in der Sporthalle der IGS Weststadt zu Hause ist, reist aber mit großem Selbstvertrauen in die Hansestadt.