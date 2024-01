Braunschweig. Zum Rückrundenstart sind die Regionalliga-Basketballer fast komplett. Ein besonderer Paradiesvogel blieb nur für einen Spieltag.

Erst Jeremy Ingram, dann Kai Globig und schließlich Rupee Kolawole – dreimal schon haben die Basketballer der SG Braunschweig in der laufenden Regionalliga-Saison wundersam eine Verstärkung aus dem Hut gezaubert. Vor dem Rückrundenstart am Samstag in ihrem ehemaligen „Wohnzimmer“ Alte Waage gegen Bramsche steht fest: US-Profi Ingram, der zunächst nur einen Vertrag bis Jahresende unterzeichnet hatte, bleibt auch für den Rest der Saison.