Braunschweig. Laura Rodrigues hat am Wochenende zwei Heimspiele mit Eintrachts Hockey-Bundesliga-Spielerinnen. Ein Sieg ist fast schon Pflicht.

In der Familie Rodrigues hat Sport einen ganz hohen Stellenwert – auch für die 18-jährige Tochter Laura Rodrigues. Sie spielt aktuell bei den Hockey-Damen von Eintracht Braunschweig. In der Hallen-Bundesliga empfängt sie mit ihrer Mannschaft am Wochenende zwei Hamburger Vereine. Bevor am Sonntag das Topteam vom UHC Hamburg (12 Uhr) zu Gast ist, kommt am Samstag der Großflottbeker THGC (16 Uhr) in die Sporthalle Alte Waage. Und an diesen Gegner hat ein Familienmitglied besonders gute Erinnerungen.