Braunschweig. Die Braunschweiger Standard-Tanz-Formation startet als krasser Favorit in die Bundesliga-Runde, die am Samstag in Ludwigsburg beginnt.

Sie jubeln meistens nicht groß, wenn sie gewinnen, die Tänzerinnen und Tänzer vom Braunschweiger TSC. Das ist keine Arroganz. Sowas passiert, wenn junge Menschen erst lernen müssen, besondere Situationen, etwa Sieg und Niederlage, richtig einschätzen zu können. Aber das Grinsen bekamen einige Mitglieder der Standard-Formation des Braunschweiger TSC tagelang nicht aus dem Gesicht heraus, nachdem sie im November in der VW-Halle überlegen wieder einmal deutsche Meister geworden waren. Wobei: Wieder einmal trifft nur auf den Klub zu, nicht auf die meisten Aktiven.