Braunschweig. Für zwei von drei Januar-Shows des „Feuerwerks der Turnkunst“ in der Braunschweiger Volkswagen-Halle gibt es noch Tickets.

Das Herzklopfen kommt nicht erst mit der Premiere. Doch dann ist es besonders groß. Das Show-Spektakel „Feuerwerk der Turnkunst“ wird mit der aktuellen „Heartbeat“-Tour in diesem Winter über viereinhalb Wochen hinweg große Hallen in Deutschland füllen. Der Auftakt erfolgt am Freitagabend in Oldenburg. Auch in Braunschweig stehen wie bereits in der Vergangenheit wieder drei Vorstellungen auf dem Programm – eine davon ist bereits ausverkauft.