Braunschweig. Es war ein umkämpftes Spitzenspiel, doch am Ende hieß der Sieger MTV Braunschweig - auch wegen acht Treffern von Jan Mudrow.

Elfter Sieg in Folge in der 3. Handball-Liga, beim direkten Konkurrenten gewonnen und den Vorsprung auf diesen damit auf sechs Punkte ausgebaut und dazu noch der perfekte Abschluss einer guten Hinrunde. Viel besser hätte die Auswärtsfahrt des MTV Braunschweig am Samstag zum TSV Altenholz nicht laufen können.