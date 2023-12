Braunschweig. Die Regionalliga-Basketballer setzen nach dem zweiten Saisonsieg auf eine Trendwende – auch dank eines Zugangs vom Rivalen Wolfenbüttel.

Als es kritisch wurde, ist den Regionalliga-Basketballern der SG Braunschweig ein kleiner Befreiungsschlag gelungen. Mit dem 92:78-Sieg bei den Rendsburg Twisters, Kollegen aus dem Tabellenkeller, gab das Erstliga-Farmteam das Schlusslicht wieder an den Nachbarn Wolfenbüttel ab. Trainer Benjamin Travnizek hofft, dass damit ein Knoten geplatzt ist, und seine Schützlinge am Samstagabend im Heimspiel zum Jahresabschluss gegen Aschersleben nachlegen und in der Tabelle bald in sichere Gefilde klettern können.