Braunschweig. Hendrik Buchheister beleuchtet in seinem Buch „We call it a Klassiker“ die Fußball-Länderspiele zwischen Deutschland und England.

Deutschland gegen England. Da gibt es so einige Duelle, die in der Fußball-Historie ihren besonderen Platz haben – allen voran natürlich das WM-Finale von 1966 mit dem berühmten Wembley-Tor. Hendrik Buchheister blickt in seinem jüngst erschienen Buch „We call it a Klassiker“ – ein Zitat von Franz Beckenbauer – zurück auf zahlreiche Partien zwischen den beiden Nationalmannschaften. Und nicht nur das: Der aus dem Helmstedter Landkreis stammende Autor lebt bereits seit 2017 in Manchester und hat deshalb auch viel über Geschichte und Kultur im Mutterland des Fußballs gelernt. Zwar standen die Engländer im Zweiten Weltkrieg auf der Siegerseite, doch wirtschaftlich ging es mit dem Land anschließend bergab. Anders im besiegten Deutschland, das politisch an Einfluss gewann und sein Wirtschaftswunder feierte. Und dann fingen die Deutschen auch noch an, ihnen auf dem grünen Rasen den Schneid abzukaufen.