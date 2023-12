Braunschweig. Mirko Unruh kommt aus einer wahren Radsport-Familie. In diesem Jahr schaffte er es in der U19-Bundesliga unter die ersten Drei.

Hätte jemand vor rund 15 Jahre eine Wette abgeben wollen, dass Mirko Unruh irgendwann einmal Radsportler werden würde – die Quote für die richtige Vorhersage wäre nicht wirklich attraktiv gewesen. Sein Opa Alexander war ebenfalls in dem Sport aktiv, betreute als sportlicher Leiter sogar das Frauen-Nationalteam in der damaligen Sowjetunion. Und Papa Artem Unruh fuhr früher für den RSV Braunschweig 1923 zahlreiche Siege im Amateurbereich ein. In einem damaligen Bericht unserer Zeitung erklärte er, dass er seinen zu dieser Zeit zweieinhalbjährigen Sohn Mirko beim Training häufiger im Anhänger hinter seinem Rennrad herziehe. Heute ist der mittlerweile 17-jährige Mirko Unruh selbst bei zahlreichen Rennen aktiv und feierte in diesem Jahr den wohl größten Erfolg seiner sportlichen Laufbahn: Die Serie in der U19-Bundesliga schloss er mit einem hervorragenden dritten Platz ab.