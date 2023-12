Braunschweig. 600 Sportler gehen bei der 30. Weihnachts-Schwimm-Gala der SSG Braunschweig an den Start. Sven Schwarze schwimmt Veranstaltungsrekord.

Obwohl das Sportbad Heidberg bei der Weihnachtsgala der SSG Braunschweig mit rund 600 Schwimmern wieder proppevoll war und Teilnehmer aus zahlreichen Bundesländern zu Gast waren – Mannschaften aus dem Ausland waren diesmal nicht dabei. Aber: Mit Vanessa und Klara Pecova hatten zwei Einzelstarterinnen eine besonders weite Anreise. Die beiden in Prag geborenen Mädchen lebten mit ihren Eltern von 2015 bis Sommer dieses Jahres in Braunschweig und waren für die SSG aktiv, sind aus familiären Gründen aber zurückgekehrt in die tschechische Hauptstadt. Für das Event kamen sie extra noch einmal nach Braunschweig.