Braunschweig. Vor einem Jahr kassierte der Handballer mit Vinnhorst eine 31:36-Pleite in der VW-Halle. Im MTV-Trikot lief es diesmal deutlich besser.

An sein erstes Spiel in der Volkswagen-Halle hat Tim Otto überhaupt keine guten Erinnerungen. Vor einem Jahr war der 26-Jährige mit seinem Ex-Verein Vinnhorst beim Handball-Event des MTV Braunschweig kurz vor Weihnachten zu Gast. Doch die Vinnhorster, die als ungeschlagener Tabellenführer angereist waren und am Saisonende auch in die 2. Liga aufstiegen, erlebten ihr blaues Wunder. 36:31 hieß es am Ende aus Braunschweiger Sicht, Otto fuhr mit Vinnhorst nach ersten Saisonniederlage geknickt nach Hause.