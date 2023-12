Braunschweig. Der Boden ist da, der Kapitän ist fit und die Kulisse wird prächtig – der MTV ist bereit für das Handballspiel in der VW-Halle.

Für dieses Spiel muss man beim MTV Braunschweig niemanden motivieren. Und selbst wenn man als Spieler schon ein paar Mal die Auftritte der Handballer in der Volkswagen-Halle erlebt hat, ist die Begeisterungsfähigkeit immer noch riesig. „Es herrscht bei uns eine mega Vorfreude. Gerade bei so einer guten Saison und nach den Corona-Jahren freut man sich umso mehr, vor so einer Kulisse zu spielen“, sagt MTV-Kapitän Philipp Krause vor der Begegnung am Freitag (19.30 Uhr) gegen den TSV Anderten.