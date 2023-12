Braunschweig. Die SSG Braunschweig lädt am Wochenende zur 30. Auflage des weihnachtlichen Events im Heidberg ein. Rund 600 Sportler sind dabei.

Die Weihnachtsgala der SSG Braunschweig hat eine lange Tradition. Immer am zweiten Dezember-Wochenende ist das Sportbad Heidberg voll mit Spitzensportlern aus dem Amateurbereich. Ein Großteil kommt aus verschiedenen deutschen Bundesländern, nicht selten sind Gäste aus dem Ausland dabei. An diesem Wochenende steht eine besondere Ausgabe an, die Gala jährt sich zum 30. Mal.