Braunschweig. Patrick Rokohl und Mejit Amine harmonieren sportlich wie menschlich prächtig. Doch der Trainer musste Deutschland wieder verlassen.

Anfang Oktober bei der Gala „Harzattack“ in Goslar streckte Patrick Rokohlseinen Gegner Istvan Kiss mit einem rechten Aufwärtshaken bereits in Runde zwei danieder. Nun hatte Rokohl den Sieg bereits im Vorfeld fest einkalkuliert, weil der Ungar sicher nicht zum Besten gehört, was der internationale Box-Zirkus zu bieten hat. Doch der Sieger aus Braunschweig fand sich hervorragend eingestellt und war überzeugt: Das hatte etwas mit dem neuen Trainer zu tun, der ihn in den Wochen zuvor betreut und eng begleitet hatte. Über das Internet hatte ihn Mejit Amine schon vor Jahren ausfindig gemacht und stand schließlich eines Tages vor ihm. Doch die Geschichte vom Box-Dream-Team hat einen Haken: Weil das Visum des Marokkaners auslief, musste er Deutschland bereits wieder verlassen. Ob er wieder zurückkehren kann, steht in den Sternen.